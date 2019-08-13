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  • 13.08.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 16:02

'den son dakika sıcak hava uyarısı! Kavuracak

Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Uzmanlar, sıcaklıklar nedeniyle vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocukların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının perşembe günü mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak ani şekilde azalacağı ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın en yüksek hava sıcaklıklarının İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının perşembe günü İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Cuma gününden itibaren ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalış ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcak havanın neden olabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocukların dikkatli olmaları gerekiyor.

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