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  • 14.08.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 10:58

’deki orman ı 15 saatte kontrol altına alındı

'in Seyitgazi ilçesindeki karaçam ormanında dün başlayan ve yaklaşık 30 hektar alanda etkili olan , karadan ve havadan 15 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Eskişehir’deki yangın 15 saatte kontrol altına alındı

Seyitgazi'ye bağlı Yapıldak ve Gökçegüney köyleri arasında kalan karaçam ormanında, dün saat 17.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü personeli, bölgeye gelip, söndürme çalışması başlattı. Çevre köylerden gelenler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere karadan müdahalenin yanı sıra helikopterlerle havadan da müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopterler kullanılamayınca alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılarak, büyüdü. Çevre illerde getirilen dozerlerle gece boyunca alevlerin çevresini saran yeni yollar açıldı. 250 kişilik personel, 17 arazöz ile açılan yollardan geçerek, yangına müdahale etti. Yangın, karadan ve havadan müdahale sonucu bugün saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Sabahın saatlerinde helikopterlerle soğutma çalışması yapıldı.

Orman yangının yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edilirken, karaçam ağaçlarının zarar gördüğü belirlendi.

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