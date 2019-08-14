Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak Çanakkale iskelesine varmışlardı.
Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak Çanakkale iskelesine varmışlardı.
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