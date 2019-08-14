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  • 14.08.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 10:57

iskelelerinde bayram yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu

Kurban Bayramı’nın son gününde dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, iskelelerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. 21 feribot ile tatilcilere aralıksız hizmet veriyor.

Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak Çanakkale iskelesine varmışlardı.

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