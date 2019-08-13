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  • 13.08.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 21:38

'de orman ını

Seyitgazi'de çıkan orman ınına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan ı söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Eskişehir'de orman yangını

'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman ınına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle alevlere müdahale edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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