Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Kurban Bayramı süresince kargo gönderecek veya kargo alacak olanlar kargoların bayramda çalışıp çalışmadığını merak ediyor.İnternette ise Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, bayramda kargo şirketleri açık mı sorularına yanıt aranıyor. İşte Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Bu senenin (2019) Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar gününden başlıyor. Arefe günü ise 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Bununla birlikte Bayramın diğer 3 günü hafta içine denk geliyor. Arefe günüde ve bayramın 2. 3. ve 4. gününe denk gelen diğer günlerinde, ayrıca resmi tatil olması halinde Perşembe ve Cuma günlerinde bankalar açık olacak mı? Arefe günü eczane, PTT, noter açık mı?