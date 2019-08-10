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  • 10.08.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 10:35

sosyal medyadan paylaştı! 'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

tatilinin başlamasıyla lular adeta şehri terk etti. Bu sabah, sosyal medyadan paylaşımda bulunan , trafik yoğunluğunun yüzde 8 seviyesinde ölçüldüğünü açıkladı.

'da öncesi yollar boş kaldı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıkmaya başlamıştı.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden olan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

METROBÜSLER DE BOŞ KALDI
Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Kentte trafik yoğunluğu 'nin () verilerine göre saat 08.30'da yüzde 8 olarak ölçüldü.

İBB SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
İBB 'de yoğunluk haritasını sosyal medyadan paylaşırken, vatandaşları da uyardı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Günaydın İstanbul! Cumartesi sabahında trafik yoğunluğu yüzde 8 seviyesinde. Emniyet kemeriniz takılı, yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

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