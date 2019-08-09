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  • 09.08.2019 15:06
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 15:06

Genç kabin memuru Didem 'a acı veda

'de dün sabah saatlerinde yaşanan trafik sında hayatını kaybeden kabin memuru Didem 'ın (31) cenazesi, 'de son yolculuğuna uğurlandı. Şam'ın 3 yıl önce evlendiği Rıdvan Şam, eşinin görev sırasında kullandığı yaka kartını taktı.

Genç kabin memuruna acı veda
, dün sabah saatlerinde Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem 'ın cenazesi 'e getirildi. Genç kabin memurunun cenaze namazı, Bayraklı İzzet Erişen Camiinde cuma namazını müteakip kılındı.



Cenaze törenine; Şam'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Rıdvan Şam, annesi Nurdan, babası Savaş ve kardeşi İrem Demirci ile yakınları ve meslektaşları katıldı.



EŞİ, YAKA KARTINI TAKTI

Şam'ın mesai arkadaşları, törende üniformaları ile hazır bulundu. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Rıdvan Şam'ın eşinin yaka kartını taktığı görüldü. Acılı eşi yakınları teselli etti.



"DAHA TORUNUM OLACAKTI"
Şam'ın tabutunun başına gelen annesi, babası, kardeşi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Nurdan Demirci, "Kızımın daha bebeği olacaktı. Daha torunum olacaktı. Mustafa'm gelecekti. Mustafa'yla oynayacaktım.



Korkuyordu o yollarda. 'Anne çok karanlık' diyordu. Korktuğu başına geldi. 'Gitme, ben sana ölünceye kadar bakarım annem gitme ne işin var' dedim. 'Çok seviyorum mesleğimi çalışacağım' dedi. 'Hayırlıysa olsun' demiştim. Daha gencecik benim kızım. Gelirdi bir hafta kokusu kalırdı yatağında" dedi.



Şam'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı.


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