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  • 09.08.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 13:35

Tatile gidecekler dikkat! yolunun geçişinde bayram yoğunluğu başladı

tatili nedeniyle yola çıkanlar, yolunun geçişinde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. Bugün erken saatlerde başlayan yoğunluğun gün içinde ve hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

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