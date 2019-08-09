UÇUŞTAN dönen hostes, karada yaşamını yitirdi. Kaza dün İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Havalimanı'ndan Büyükçekmece'ye yolcu götüren havaist otobüsü, kontrolden çıktı. Sebze ve meyve satan satıcılara daha sonra bir elektrik direğine çarptı. 8 kişi yaralandı.

Bangkok İstanbul seferinin ardından evine dönmek için otobüse binen THY Kabin görevlisi Didem Şam (31) kurtarılamadı. Şam'ın cenazesi eşi Rıdvan Şam tarafından alındı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi.





Didem Şam'ın ölümü sevenlerini üzdü.