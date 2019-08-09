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'de otobüsü yaptı! THY kabin görevlisi hayatını kaybetti

Büyükçemece’de otobüsü yaptı. THY kabin görevlisi Didem Şam öldü, 7 kişi de yaralandı

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UÇUŞTAN dönen hostes, karada yaşamını yitirdi. dün 'da meydana geldi. İstanbul Havalimanı'ndan 'ye yolcu götüren otobüsü, kontrolden çıktı. Sebze ve meyve satan satıcılara daha sonra bir elektrik direğine çarptı. 8 kişi yaralandı.

Bangkok İstanbul seferinin ardından evine dönmek için otobüse binen THY Kabin görevlisi Didem Şam (31) kurtarılamadı. Şam'ın cenazesi eşi Rıdvan Şam tarafından alındı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi.



Didem Şam'ın ölümü sevenlerini üzdü.

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