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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 12:13

Büyükçekmece'deki da hayatını kaybeden 'ın hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs sında hayatını kaybeden kabin memuru 'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Şam'ın tabutunun başına hostes fuları konuldu.

, sabah saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru 'ın cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından eşi Rıdvan Şam ve yakınları tarafından alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.


FULARI TABUTUNUN BAŞINA KONULDU
Şam'ın çocuğu olmadığı öğrenilirken akrabalarının 'de olduğu ve oradan gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Acılı eşi yakınlarının teselli ettiği görüldü.
Şam'ın tabutunun başına Hostes kıyafetinde kullandığı fuları bir yakını tarafından konuldu.




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