Hırsızlığın sorumlusu AVM

İstanbul'da yaşayan işadamı Serdar A., 2013'de dairesini sattı. Paranın bir kısmıyla altın almak için döviz bürosuna giden işadamı, 130 bin lirasını da AVM otoparkına park ettiği arabasında bıraktı. Aracı hırsızlar tarafından soyulunca hukuk mücadelesi başlattı. 6 yılın sonunda mahkeme, AVM yönteminin Serdar A.'ya paranın 97 bin 500 TL'sinin ve kırılan camın bedeli olan 100 TL'nin ödenmesini kararlaştırdı.
- Yaşam
- 08.08.2019
- Gazete
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