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Hırsızlığın sorumlusu

Hırsızlığın sorumlusu AVM
İstanbul'da yaşayan işadamı A., 2013'de dairesini sattı. Paranın bir kısmıyla altın almak için döviz bürosuna giden işadamı, 130 bin lirasını da otoparkına park ettiği arabasında bıraktı. Aracı hırsızlar tarafından soyulunca hukuk mücadelesi başlattı. 6 yılın sonunda mahkeme, AVM yönteminin Serdar A.'ya paranın 97 bin 500 TL'sinin ve kırılan camın bedeli olan 100 TL'nin ödenmesini kararlaştırdı.

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