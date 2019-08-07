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  • 08.08.2019 06:46
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 07:30

yolunda trafik

yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. da iki kişi yaralandı. Bir buçuk saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi yaralandı. Devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları yaklaşık bir buçuk saat sürdü.



YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI
Kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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