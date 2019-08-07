Sigaraya yapılan zammın ardından marka marka güncel sigara fiyatları tiryakiler tarafından merak ediliyor. Hangi sigara markalarına zam geldiği araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaralara 3 liraya yakın yapılan zamla birlikte güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki, zammın ardından güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos sigara fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara markalarına 3 liraya yakın yapılan zamlar 3 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...