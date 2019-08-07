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  • 08.08.2019 01:48
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 01:48

Zamla birlikte güncel ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos ...

3 Ağustos tarihi itibariyle sigara markalarına yapılan zammın ardından sigara kullanan pek çok vatandaş internette güncel hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Arama motorlarında zammın ardından birçok kişi ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos ...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya yapılan zammın ardından marka marka güncel sigara fiyatları tiryakiler tarafından merak ediliyor. Hangi sigara markalarına zam geldiği araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaralara 3 liraya yakın yapılan zamla birlikte güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki, zammın ardından güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos sigara fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara markalarına 3 liraya yakın yapılan zamlar 3 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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