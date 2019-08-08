Olay, önceki gün 15.00 sıralarında Çubuklu Sahili'nde meydana geldi. Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Şanlı (15) yüzmek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Sahilde bulunan Mehmet Yaşar Altaş isimli bir kişi denize atlayarak gençleri kurtarmaya çalıştı. Sahildeki başka bir kişi de ip atarak kurtarma çalışmalarına katıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Caner Şanlı denizden çıkarıldı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı.Özyurt'un yakınları olay yerine geldi.
Özyurt'un halası ve yengesi kurtarmaya gelen ekiplere "Ne olur bulun Mustafa'mı" diye seslendi. Ancak bugün cesedini gören yakınları, dakikalarca gözyaşlarını tutamadı.
KURTULDUĞUNA SEVİNEMEDİ
Çalışmaları endişeli gözlerle izleyen yakınları, acı haberle yıkıldı. Mustafa'nın yakın arkadaşı Caner de kurtulduğuna sevinemedi.
Yaşar Altaş, "Denizde ikisini birden tuttum fakat ikisine gücüm yetmedi. Sadece Caner'i kurtarabildim" dedi.
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