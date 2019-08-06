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'da sıradışı evlilik teklifi! Vinç sepetinde...

kiraladığı vincin sepetiyle kız arkadaşı ’ın oturduğu 2’nci kata çıkarak, evlilik teklifinde bulundu. Arkadaşlarının çağırması üzerine balkona çıkan Elif Naz, erkek arkadaşını görünce şaşırdı.

Evlilik Se'vinç'i

ANTALYA'DA Eren Mutlu (26), ilginç bir evlenme teklifine imza attı. 2 arkadaşına 'Seni seviyorum' yazılı pankartı tutturan Mutlu, elinde çiçeğiyle kiraladığı vincin sepetine bindi, kız arkadaşı Elif Naz'ın (21) 2'nci kattaki evine doğru yükseldi. Arkadaşlarının çağırması üzerine balkona çıkan Elif Naz, erkek arkadaşını görünce şaşırdı.

BU sırada müzik açılırken, sokağın diğer köşesinde ise havai fişekler patladı. Elindeki çiçek buketini kız arkadaşına veren Eren Mutlu, cebinden yüzüğü çıkardı. Mutlu, 'a "Benimle evlenir misin?" diye sordu, "Evet" cevabını aldı.

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