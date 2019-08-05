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  • 05.08.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 16:32

5 Ağustos 2019 lı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos sigara fiyat listesi... Sigaraya yapılan gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Yeni sigara fiyatlarının neler olduğu ise merak konusu. ve British American Tobacco sigaralarına zam yaptı. sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde... İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

5 Ağustos 2019 sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları zamlı güncel liste! Bazı sigara fiyatlarına zam geldi. British American Tobacco'nun sigaralarına zam yapıldı. Diğer zam yapılan marka ise zam gelen Philip Morris oldu. Peki zamlı güncel sigara fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.

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