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  • 03.08.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 00:28

fiyatları ne kadar? 2019 A101 küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için son derece önemli olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. A101 Market kurbanlık fiyatlarını duyurdu. Peki, fiyatları ne kadar? İşte 2019 A101 küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...

A101 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Yılın ikinci dini Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar kurban fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. A101 Marketler Zinciri büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını açıkladı. Peki, bu yıl A101 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...

A101 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

A101'in internet sitesinden "Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg" kurbanlık fiyatı 1 bin 345 lira olarak açıklandı.

"Kurbanlık Karaman Koç En Az 14 Kg" kurbanlık fiyatı ise 1 bin 195 lira olarak açıklandı.

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