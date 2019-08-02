Yılın ikinci dini Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar kurban fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. A101 Marketler Zinciri büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını açıkladı. Peki, bu yıl A101 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...

A101 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

A101'in internet sitesinden "Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg" kurbanlık fiyatı 1 bin 345 lira olarak açıklandı.

"Kurbanlık Karaman Koç En Az 14 Kg" kurbanlık fiyatı ise 1 bin 195 lira olarak açıklandı.