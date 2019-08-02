Sigara zammının ardından arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Hangi sigara markalarında zam geldiği merak konusu oldu. Bu nedenle Lark, Kent, Camel, Lark, Muratti, Marlboro sigara markalarına zam var mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara güncel fiyat listesi...

HANGİ MARKALARA ZAM GELİYOR?

Lark, Camel, Muratti, Marlboro sigara fiyatlarına zam yapılması hakkında şu an bir açıklama yer almıyor. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak. Kent, Rothmans gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte zam yapılan o sigaraların listesi ve diğer sigaraların güncel fiyatları...

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...