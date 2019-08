Diyanet 2019: Zilhicce ne demek, ne zaman başlar kaç gün sürer? Zilhicce orucu kaç gün tutulur? Kurban bayramı içinde olan Zilhice ayı bu sene 2 Ağustos cuma günü başladı. ilk 10 günü içinde hac ibadetlerinin yapıldığı zilhice ayında nasıl dua etmek gerekir, zilhice ayı iadetleri ve zikirleri nelerdir? Zilhice ayının 10 gününde farklı zikirler edilir? Peki hilce ayı zikirleri nedir? Kurban bayramının içinde olduğu aya zilhicce ayı denir, hicri-kamerî ayların 12'ncisidir. Her senenin Kurban Bayramından önceki ilk dokuz günü ve Kurban bayramı günü olmak üzere tam "on gün" "leyâli-i aşere" yani on mübarek gecedir. Onuncu gün Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Bu akşam idrâk edeceğimiz kamerî ayların 12'ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esâsından biri olan hac farîzasının îfâ edildiği umûmî af ayıdır. Arafât'a çıkıldığı, Allâh için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır. Zilhiccenin birinci on gecesi "leyâlî-i aşere" yâni 10 mübârek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfâr, salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbîh namazına devamda hayır vardır.