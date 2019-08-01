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  • 01.08.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 10:31

Diyanet 2019: ayı ne zaman başlıyor? 2019 Zilhicce orucu ne zaman tutulur? ?

Zihicce ayı ne zaman? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en çok merak edilen konular arasında ayı yer aldı. Kurban Bayramı'nın içinde olan Zilhicce ayı ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, , ne demek? 2019 Zilhicce orucu ne zaman tutulur? İşte 2019 Diyanet dini günler takvimi...

Zilhicce orucu ne zaman tutulur?

Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'nın içerisinde bulunan aydır ve Kurban Bayramı zilhicce ayının onuncu gününde idrak edilir. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken zilhicce ayı orucu ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Zilhicce ayı nedir, ne demek? 2019 Zilhicce orucu ne zaman tutulur? İşte 2019 Diyanet dini günler takvimi...

2019 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. 2019 Zilhicce ayı bu yıl 2 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 30 Ağustos 2019 Cuma günü sona erecek. 31 Ağustos'ta ise Muharrem ayının ilk günü idrak edilecek.

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