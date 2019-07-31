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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 12:32

Son dakika: 'de zedelerin ları ertelendi

Son dakika... Aile, Çalışma ve : 'deki afetzedelerin öncesine ait süresi dolmuş ları 1 yıl ertelendi.

Düzce'de selzedelerin borçları ertelendi

Son dakika haberi... Yaşanan felaketi sonrası 'ye gelen Aile, Çalışma ve , "18 Ekim 2019'a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019'a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz. Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın bu süreçten etkilenmemesi için bu gayreti sarf edeceğiz. Bugün birolma günü" dedi.

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