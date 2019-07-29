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  • 29.07.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 15:54

'deki de kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı

'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan felaketinde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan selde yakınlarını kaybeden ailelerin, Akçakoca ya da Esmahanım köyüne hayatını kaybedenlerin resimlerinin olduğu bir anıt yapılmasını istedikleri öğrenildi.

Yürek burkan fotoğraf

'de 18 Temmuz günü meydana gelen felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın (10) cansız bedenleri bulundu.

Selde kaybolan çocuklardan Sinem Kaplan'ın cansız bedenine dün ulaşan ekipler, 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedenini de Kocaaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi mevkiinde buldu. Sel felaketinde kaybolan çocukların, selden bir gün önce piknikte çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde Fatma Töngel'in çocuklarla birlikte köy içinde gezdiği ve birbirleriyle sohbet ettikleri görülüyor.

Öte yandan selde yakınlarını kaybeden ailelerin, Akçakoca ya da Esmahanım köyüne hayatını kaybedenlerin resimlerinin olduğu bir anıt yapılmasını istedikleri öğrenildi.

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