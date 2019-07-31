Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.07.2019 13:08
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 13:11

Bunu yapan şimdi yandı! 9 bin 898 lira cezası var

Karşıyaka'da park halindeki araçların camlarına ilan ya da kartvizit bırakan kişi ve işletmelere ceza verilecek. Belediye tarafından ""na göre 320 TL'den başlayan para cezası verileceği açıklanırken, ceza suçun tekrarı halinde üst sınır olan 9 bin 898 TL'ye kadar çıkacak.

Bunu yapan şimdi yandı! 9 bin 898 lira cezası var

, park halindeki araçların camlarına el ilanı ile kartvizit bırakan kişi ve işletmelere ceza yağdıracak. Zabıta aracılığıyla 'na göre 320 TL'den başlayan para cezaları kesilecek. Suçun tekrarı halinde verilecek ceza, üst sınır olan 9 bin 898 TL'ye kadar çıkacak. Ayrıca ruhsat denetimi de yapılacak. Özellikle masaj salonları sıkı takip altına alınacak, gerekli durumlarda İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu tür tanıtım faaliyetleri zaten yasak olsa da ne yazık ki giderek, yaygınlaşıyor. Bu yolla izinsiz şekilde reklam yapılırken, denetim dışı faaliyetler kolaylaştırılıyor ve vatandaşlarımız açısından da güvenlik tehdidi oluşuyor. Diğer yandan, broşür ve kartvizitlerin yerlere atılması ciddi bir çevre kirliliği yaratıyor. Biz bu sorunla etkin şekilde mücadele edebilmek için özel ekip kurduk. Cezaların fazla caydırıcı olmamasına rağmen, bu reklam yolunu tercih edenleri vazgeçirene kadar peşlerinde olacağız. Aynı şekilde sokaklarda ilan ve broşür dağıtılmasına karşı mücadelemiz de yoğun şekilde devam edecek." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBunu yapan şimdi yandı! 9 bin 898 lira cezası var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri