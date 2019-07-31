Bunu yapan şimdi yandı! 9 bin 898 lira cezası var

Karşıyaka Belediyesi, park halindeki araçların camlarına el ilanı ile kartvizit bırakan kişi ve işletmelere ceza yağdıracak. Zabıta aracılığıyla Kabahatler Kanunu'na göre 320 TL'den başlayan para cezaları kesilecek. Suçun tekrarı halinde verilecek ceza, üst sınır olan 9 bin 898 TL'ye kadar çıkacak. Ayrıca ruhsat denetimi de yapılacak. Özellikle masaj salonları sıkı takip altına alınacak, gerekli durumlarda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulacak.



Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu tür tanıtım faaliyetleri zaten yasak olsa da ne yazık ki giderek, yaygınlaşıyor. Bu yolla izinsiz şekilde reklam yapılırken, denetim dışı faaliyetler kolaylaştırılıyor ve vatandaşlarımız açısından da güvenlik tehdidi oluşuyor. Diğer yandan, broşür ve kartvizitlerin yerlere atılması ciddi bir çevre kirliliği yaratıyor. Biz bu sorunla etkin şekilde mücadele edebilmek için özel ekip kurduk. Cezaların fazla caydırıcı olmamasına rağmen, bu reklam yolunu tercih edenleri vazgeçirene kadar peşlerinde olacağız. Aynı şekilde sokaklarda ilan ve broşür dağıtılmasına karşı mücadelemiz de yoğun şekilde devam edecek." dedi.