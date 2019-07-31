Bayilerde Sayısal Loto oynayan vatandaşlar 31 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler saat 21.45'te gerçekleştirildi. Peki, 31 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

31 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 7 - 19 - 20 - 26 - 30 - 37