İstanbul Pendik'te trafikte hamile kadının içinde bir araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in yargılanmasına başlandı.

Baklavacılık yapan iki zanlı ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Hasta olan annelerinin yanına gittiklerini söyleyen Sel kardeşler bu nedenle gergin olduklarını iddia etti. Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan ise ifadelerinde henüz doğmamış çocuklarının ve kendilerinin haklarını helal etmediklerini söyledi.





Kararını açıklayan mahkeme zanlılar için ilk duruşmada tahliye kararı verdi.

Zanlılar "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Olay 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu. Görüntülerin yayınlanmasıyla iki zanlı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.