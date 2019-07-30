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  • 30.07.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 12:19

'ndeki te cu şoku! Tişörtünde ıslaklık hissedince...

'nin Başiskele ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Eşiyle te alışveriş yapan H.S. tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. ve eşi V.S., hemen marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin  yaptığı görüldü. Sinir krizi geçirip, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi.

Markette mastürbasyoncu sapık şoku!

Olay, önceki akşam Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki e giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara bakmaya başladı. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin yaptığı görüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayette bulunan H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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