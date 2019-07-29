İnfial yaratan ve sosyal medyada büyük tepki gören olay, Rize'nin Tophane Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi'nde yaşandı. 24 yaşındaki Besim Güngör, Rabia T. isimli bir genç kızı yolda yürürken tekme tokat dövmeye başladı. Aldığı ilk yumruk darbesinin ardından bayılan Rabia T., yere yığıldı.

Hürriyet'in haberine göre olaya müdahale ederek genç kızı saldırganın elinden kurtaran Hakan Kırdal ise şunları söyledi: "Kapının önünde telefonla görüşüyordum. Bir anda gördüm ve çok şaşırdım. Kızcağıza öldüresiye vuruyordu. Kızın kafası doğalgaz kutusunun oraya sıkışmıştı. Arkası boş olsaydı çok daha büyük tehlike yaşardı. Öldüresiye darbeleri görünce ne yapacağımı bilemedim. Bir an önce ayırmak istedim. Kızın hayati tehlikesi vardı, bayılmıştı. Çocuğu uzaklaştırmaya çalıştım. Etraftakiler de müdahale etmedi. Kızın yanına gittim. Yüzü gözü kan içindeydi. Ambulans çağırdık. Ayıldıktan sonra titremeye başladı. Bir şey de diyemedi, şoktaydı."

Baba Orhan T. de Rabia'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, adli sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖRDÜ KAÇTI

Olayı saniye saniye kaydeden güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan ve Rabia T.'yi kendisine yaklaşırken görünce yerinden fırlayıp içeri kaçan bir kadın dikkat çekti. Saldırgan ise kadının kaçtığı yerin arkasındaki kapıdan çıkıp Rabia'yı öldüresiye dövdü.