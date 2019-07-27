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  • 27.07.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 18:03

'de dehşete düşüren görüntü! Dövdü, bayılttı, elini kolunu sallayıp gitti

'de bir kişi evinin kapısında beklediği genç kızı döve döve bayılttı. Gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK UZAKLAŞTI
Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.

Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dehşete düşüren görüntüler:


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