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  • 27.07.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 16:31

Diyanet açıkladı! 2019 ayın kaçında? , hangi gün?

yaklaşırken bir tarafta kurbanlık alışverişi, diğer tarafta tatil ve memleket ziyaret planları yapılıyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, 2019 yılı Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2019 ? , hangi gün? İşte Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 2019 Kurban Bayramı takvimi...

Kurban Bayramı ayın kaçında?

Kurban Bayramı ayın kaçında? İslam'a göre Kurban, iman sınavıdır, takvadır. Kurban, et ihtiyacı nedeniyle hayvan kesimi değil, aksine "Allah'a onların ne etleri, ne de kanları ulaşır; fakat sizden Allah'a ulaşan yalnızca takvanızdır." ilahi hitabı gereği Allah rızası ve kurbiyyeti gözetilerek bir ibadetin yerine getirilmesidir. Peki, 2019 Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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