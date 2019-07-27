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  • 27.07.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 15:49

Emekliye bayram müjdesi! SGK SSK Bağkur 2019 ? Ödeme günü...

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala emekliler ikinci ikramiyelerini almaya hazırlanıyor. Yılın ilk ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılmıştı. Hükümet tarafından verilen bayram ikramiyesinin ödeme günü merak ediliyor. Peki, SGK SSK Bağkur 2019 ? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Emekliye bayram müjdesi!

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi gündeme geldi. Yaklaşık 12,5 milyon emekli ikinci ikramiyelerini alacaklar. Resmi makamlardan gelen bilgiye göre, yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Gözler ikramiyenin ne zaman yatırılacağına çevrildi. Peki, SGK SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

EMEKLİLERE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.

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