Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Temmuz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bayram tatilinin kaç gün olacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene 9 gün uygulanan bayram tatilinin bu sene kaç gün olacağı araştırılmaya başlandı. Bayram tatili için plan yapmaya başlayan vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte konu ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.