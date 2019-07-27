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  • 27.07.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 16:55

'da kumar partisine polis baskını! Suçüstü yakalandılar

’nın Alanya ilçesinde bir iş hanındaki kıraathanenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaşan polis, düzenlediği baskında ’tan geldiği belirtilen 2’si kurpiyer kadın ile kumar oynatan 6 şüpheli ve kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı.

Partide basıldılar! Kıbrıs'tan getirmişler

Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Mustafa Pasajı İşhanı'ndaki Çarli'nin Kıraathanesi olarak bilenen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 01.00 sırlarında harekete geçti. Belirtilen adrese çok sayıda polis baskın düzenlerken çevrede de güvenlik önlemi alındı.

16 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Baskında kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı. Baskında ayrıca para karşılığı poker oynattığı iddia edilen Yavuz B. Taner K. Yılmaz Ö. Murat Ç. Osman O. Saadettin V. ve Ukrayna uyruklu Natalia S. ve Natalia O. isimli kurpiyer kadın gözaltına alındı. Yapılan incelemede poker oynamada kullanılan iki adet poker masası bin 814 adet pul 14 deste açılmamış poker kağıdı ele geçirildi.

KIBRIS'TAN GETİRMİŞLER
Kumar oynadığı belirlenen 16 kişi hakkında Kabahatler Kanununa muhalefetten toplam 5 bin 120 TL ceza kesildi. Gözaltına Yavuz B. Taner K. Yılmaz Ö. Murat Ç. Osman O. ve Saadettin V.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 'tan geldiği belirtilen 2 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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