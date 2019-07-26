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  • 26.07.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 10:36

26 Temmuz : İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı saati kaçta? Diyanet namaz vakitleri

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı saati bilgisi Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Yazımızda, 26 Temmuz tarihli bilgisine ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı saati kaçta? İşte Diyanet'ten alınan bilgiye göre, 26 Temmuz cuma namazı vakti...

İşte il il cuma saati

Cuma namazı saati... Cuma namazı, İslam alemi tarafından her cuma öğle vakti cemaatle birlikte kılınan farz namazlardandır. Temmuz ayının son cuması için camiler hazırlandı. Cuma hutbesinin de yayınlanması ile birlikte cuma namazı saati bilgisi günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı saati kaçta? İşte Diyanet'ten alınan bilgiye göre, 26 Temmuz cuma namazı vakti...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

26 Temmuz İstanbul cuma saati: 13.16

26 Temmuz Ankara cuma saati: 13.00

26 Temmuz İzmir cuma saati: 13.23

26 Temmuz Bursa cuma saati: 13.15

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