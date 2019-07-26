Cuma namazı saati... Cuma namazı, İslam alemi tarafından her cuma öğle vakti cemaatle birlikte kılınan farz namazlardandır. Temmuz ayının son cuması için camiler hazırlandı. Cuma hutbesinin de yayınlanması ile birlikte cuma namazı saati bilgisi günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı saati kaçta? İşte Diyanet'ten alınan bilgiye göre, 26 Temmuz cuma namazı vakti...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

26 Temmuz İstanbul cuma saati: 13.16

26 Temmuz Ankara cuma saati: 13.00

26 Temmuz İzmir cuma saati: 13.23

26 Temmuz Bursa cuma saati: 13.15