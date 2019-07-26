Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.07.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 13:06

, , için hem iyi hem kötü haber geldi! İşte

polis alımında adaylara hem iyi haberler geldi hem de kötü haberler. Bu bağlamda İçişleri Bakanı, Eylül ayında yapılacak öncesi önemli bir açıklamada bulunmuş oldu. Bakan soylu NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada polis alımında , yaş, boy ve renk körlüğü meseleleri hakkında açıklamalar yaptı. Son gelen açıklamada İçişleri Bakanı 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını umutlandırmıştı. Bakan asil yaptığı açıklamada, ön lisans mezunları için 70 olan KPSS şartının 65 'e düşürülmesi için çalışmaların yapıldığı, büyük ihtimalle ön lisans mezunu polis memuru alımında KPSS şartının 65 olacağını beyan etti. Peki , POMEM, polis alım müracaat şartları nedir?

Polis Akademisi 25. dönem POMEM polis alımı öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında başvuru şartları için adaylara 2 iyi 2 kötü haber verdi. Polis alımlarıyla ilgili 24. dönem 3 bin kadın polis alım süreci devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müjdesini verdiği 10 bin polis alımının ne zaman başlayacağı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakan Soylu'nun 25. Dönem POMEM PMYO polis alımı ile ilgili ifade ettiği son açıklamaları ve polis olma hedefine tutunmuş vatandaşlarımızı ilgilendiren diğer bazı hususları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz... işleri Bakanı Süleyman Soylu , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri25.dönem PA, POMEM, Polis Akademisi 10 bin polis alımı için hem iyi hem kötü haber geldi! İşte polis alım başvuru şartları
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri