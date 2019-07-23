Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.07.2019 21:12
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 21:12

'da leri taşıyan tekne battı

'nın ilçesinde göçmenleri taşıyan tekne battı. 8 kişi kurtarılırken, 1 kişi kayboldu. 8 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili, kayıp bir çocuğunun da bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması, havadan ve denizden sürüyor. Denizde boğulmak üzere olan 8 kişinin kurtarılma anı ekiplerce görüntülendi.

'nın ilçesinde, ekiplerince 8 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili, kayıp bir çocuğunun da bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması, havadan ve denizden sürüyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar açıkları Fener Burnu mevkisinde, denizde yardım isteyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizde boğulmak üzere olan ve uyruklu oldukları belirlenen 8 kişiyi kurtardı.

112 ACİL SERVİS EKİPLERİNCE MÜDAHALE EDİLDİ
Sahil Güvenlik botuna alınan ler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kurtarılan düzensiz göçmenlere burada 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kurtarılanların ifadesi doğrultusunda bölgede kayıp olduğu belirtilen bir çocuğu da bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olayın hemen ardından başlanan çalışmalara, çok sayıda Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi denizden, bir helikopter ise havadan destek veriyor.

Öte yandan ekiplerce olayın yaşandığı bölgede fiber teknede yakalanan diğer 11 düzensiz göçmenin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri