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  • 23.07.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 21:35

sonuçlanan şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor

'in Edremit ilçesinde şezlong tartışması nedeniyle polis memuru ’nin (28) öldüğü, işletmeci ile 2 kişinin yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Edremit Narlı Mahallesi İlyada Sitesi sahil kısmında kaçak olarak büfe işleten Yüksel Karabulut, sahilin geniş bir bölümünü işgal ederek, şezlong koyup, kaçak baraka yaptı. Site sakinlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak barakayı yıkarak, şezlongların bir bölümünü kaldırdı.

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