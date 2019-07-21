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  • 22.07.2019 04:12
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 04:12

Ayvalık açıklarında 46 düzensiz yakalandı

’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın ’na gitmek isteyen 12'si çocuk, 10'u kadın olmak üzere 45 uyruklu denizde yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler hakkında işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Balıkesir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan 'ın 'na gitmeye çalışan 46 düzensiz yakalandı.

Komutanlığına bağlı bir bot, Çıplak Ada kuzeyinde şişme botla Midilli'ye doğru seyreden yabancı uyrukluları fark etti.

Botu durduran ekipler, 12'si çocuk, 10'u kadın olmak üzere uyruklu 46 düzensiz göçmeni yakalayarak, kıyaya çıkardı.

Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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