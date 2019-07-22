Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Gülpınar köyünde 11 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 göçmen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
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