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  • 24.07.2019 01:37
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 01:37

'te feci ! hayatını kaybetti

'in Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Hizan ilçesine bağlı Kayaş köyü mevkisinde 'in (25) kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı. da, sürücü Zafer Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Yusuf, Emrah ve Selahattin Özdemir yaralandı.

Ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından ve 'daki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden Zafer Özdemir'in Hizan Jandarma Komutanlığında olarak görev yaptığı öğrenildi.


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