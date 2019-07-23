Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan peş peşe ateşlenen silah sesini duyup, dışarıya çıkan vatandaşlar, kimliği belirsiz bir kişinin 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracın yanından koşarak uzaklaştığını gördü.
Adana'da kanlı infaz! Hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.
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