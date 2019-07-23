Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.07.2019 00:33
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 00:33

Adana'da kanlı infaz! Hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

Adana'da kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tuttu

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan peş peşe ateşlenen silah sesini duyup, dışarıya çıkan vatandaşlar, kimliği belirsiz bir kişinin 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracın yanından koşarak uzaklaştığını gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAdana'da kanlı infaz! Hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri