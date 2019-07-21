Boğaz’da can pazarı



İstanbul Üsküdar Kuzguncuk açıklarındaki "Boğaz Çocuğu" adlı yatta dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanarak sürüklenen yatta bulunan 12 kişi denize atladı. Denizdekiler, çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan yata, Kıyı Emniyeti ekipleri denizden müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yat kullanılamaz hale geldi. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.



