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  • 20.07.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 18:48

Son dakika: 'da tekne ı!

Son dakika haberine göre 'un ilçesi sahilindeki bir teknede çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Yangına müdahale için itfaiyenin çalışması sürüyor.

Üsküdar'da korkutan yangını!

açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında çıktı.

Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyetin ekiplerinin ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi.

Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Teknede 8 kişinin olduğu iddia edildi.

Detaylar Geliyor...

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