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  • 19.07.2019 04:10
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 04:10

’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

İstanbul Evliya üzerinde vatandaşlar tarafından 22 yaşında bir erkek cesedi bulundu. A.E’ye ait ceset, otopsi yapılmak üzere Kurumuna kaldırıldı.



Olay saat 02.30 sularında Beyoğlu Evliye Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, yol kenarındaki çimenlik alanda oturan vatandaşlar, kaldırımda birinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.

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