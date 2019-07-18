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  • 19.07.2019 01:50
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 01:50

İzmit'te korkunç olay! Öğrencisine da bulunan öğretmen için mahkeme kararını verdi

İzmit’te, eski öğrencisine da bulunduğu ve müstehcen fotoğraflarını yayınladığı iddiasıyla yargılanan ile meslekten ihraç edilen öğretmen A.B., 22 yıl hapisle cezalandırıldı.

Rezalet! Öğrencisine cinsel istismarda bulunup...

İzmit'te bir okulda öğretmenlik yaparken ile meslekten ihraç edilen A.B., iddiaya göre eski okulunda 18 yaşın altındaki öğrencisine da bulundu. A.B. ayrıca sosyal medya hesabından öğrencisine ait fotoğrafları paylaştı.

Öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine öğretmen tutuklandı. Geçen yıl görülen davada, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, müstehcen yayınları yayınlamak ve çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan A.B., 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME KARARI BOZDU
Karar, taşındı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava bugün yeniden 7. 'nde görüldü. Tutuklu yargılanan A.B., görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı.

A.B. ifadesinde, "Olayların bu noktaya gelmesini istemedim. Ben kimseye resim göstermedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasını kaldırarak A.B.'ye 22 yıl hapis cezası verdi.

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