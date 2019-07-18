Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.07.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 11:48

'de genç kızın ten düştüğü olayda dikkat çeken detay

Gebze'de isimli genç kız, önceki gün dengesini kaybederek halk ünün açık olan kapısından düşüp yaşamını yitirdi. Genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği a anı güvenlik kamerasına yansıdı. O dehşet anından birkaç saniye öncesinde ise Günay Gönülaçar'ın yanındaki kişiye gizlice bir şey verdiği görüldü.

'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki , Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk üne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışan genç kız düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY
İzleyen herkesi kahreden olayın kamera kayıtları izlendiğinde olaydan birkaç saniye öncesinde çok ilginç bir detayın daha güvenlik kamerasına takıldığı görüldü. Görüntülerde; Gülay Gönülaçar'ın, otobüsten inmek için ayağa kalkmadan önce, yanında oturduğu kişinin kucağına gizlice kağıt benzeri bir şey bıraktığı fark edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKocaeli'de genç kızın otobüsten düştüğü olayda dikkat çeken detay
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri