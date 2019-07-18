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  • 18.07.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 11:36

'da tepki çeken görüntüler! Magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı

'da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için ’nda eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı. Çekmeköy’de ise tüneli trafiğe kapatan şahıslar le terör estirdi.

İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Beyoğlu'nda eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı.

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