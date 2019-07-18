İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Beyoğlu'nda eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı.
İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Beyoğlu'nda eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı.
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