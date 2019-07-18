Kocaeli Gebze'de 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, önceki gün dengesini kaybederek halk otobüsünün açık olan kapısından düşüp yaşamını yitirdi. Talihsiz kız, dün son yolculuğuna uğurlandı. Baba Aslan Gönülaçar, "Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı. Körpecik çocuğum öldü" diye isyan etti. Cenazede güçlükle ayakta durabilen Gönülaçar, kızının tabutu başında gözyaşı döktü. "Kuş gibi evden çıktı, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi" dedi.
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