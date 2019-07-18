Kuş gibi uçtu Kocaeli Gebze'de 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, önceki gün dengesini kaybederek halk otobüsünün açık olan kapısından düşüp yaşamını yitirdi. Otobüsün açık olan kapısından düşerek ölen Günay’ın babası, “Kuş gibi uçtu kızım” diye ağıt yaktı.



Kocaeli Gebze'de 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, önceki gün dengesini kaybederek halk otobüsünün açık olan kapısından düşüp yaşamını yitirdi. Talihsiz kız, dün son yolculuğuna uğurlandı. Baba Aslan Gönülaçar, "Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı. Körpecik çocuğum öldü" diye isyan etti. Cenazede güçlükle ayakta durabilen Gönülaçar, kızının tabutu başında gözyaşı döktü. "Kuş gibi evden çıktı, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi" dedi.







Kocaeli Gebze'deönceki gün dengesinikaybederek halk otobüsününaçık olankapısından düşüpyaşamını yitirdi.Talihsiz kız, dün sonyolculuğuna uğurlandı.Baba AslanGönülaçar,diye isyan etti.Cenazede güçlükleayakta durabilenGönülaçar, kızınıntabutu başında gözyaşıdöktü. "Kuş gibievden çıktı, kuş gibiuçtu gitti, kuş gibican verdi" dedi. TÜM MANŞETLER