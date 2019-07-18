Esenç, 'Kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarını işlemekle suçlanıyor. Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianameye göre geçen 25 Nisan'da yaşanan olayda Esenç'in tartıştığı Selvi ifadesinde şunları söyledi: "Uçağın kalkış saati ile ilgili bilgi vermek üzere yolcuların yanına gittim. Şüpheli bana yönelik 'Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Sizin kazandığınız para haram para. Koca k…ı büyüteceğine birazcık aklını çalıştır" dedi.​



Selvi ifadesinin devamında Esenç'in kendisine "Hop-hop temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" dediğini anlattı.

Esenç ise ifadesinde yakın bir akrabasının acil ameliyatı nedeni ile Bodrum'a gitmeyi planladığını belirterek "Uçağın gecikmesi, müştekinin alaycı tavrı ve stres altında olmamdan dolayı nahoş sözcükler kullandım" dedi.







Kütahya'da cezaevinde bulunan Rüstem Demirci de Esenç'ten şikâyetçi oldu. Demirci dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Şüphelinin sarf ettiği 'Çingenelere temas etmiyorum' cümlesi ile bir Roman vatandaş olarak, gururum incindi. Kendimi dışlanmış ve aşağılanmış hissettim. Davanın ilk duruşması önümüzdeki ekim ayında görülecek.