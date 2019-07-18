Adana'nın Çukurova ilçesi Belediye evleri mahallesinde yaşayan B.H., 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti. K.B. beraberinde Y.T. ile birlikte eve gitti. Bir süre oturduktan sonra B.H. ve arkadaşı arkadaşı K.B. alışveriş yapmak için semt pazarına gitti.

EV SAHİBİ PAZARA GİDİNCE SOYGUNA BAŞLADI

Evde tek başına kalan Y. T. masa üzerinde bulunan kasa anahtarını alıp ev sahibi B.H.'nin kasasını açtı. Kasadaki 50 bin lira değerinde para ve altınını alarak çantasına sakladı.

Alışverişin ardından eve dönen arkadaşlar, bir süre oturup sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

PARALARI TESLİM ETTİ

Misafirlerini uğurladıktan sonra, kasasındaki altın ve paralarının olmadığını fark eden B.H. evine davet ettiği K.B.'yi arayıp soyulduğunu söyledi ardından da şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Y.T., emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirterek çaldığı altın ve paraları polise teslim etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.