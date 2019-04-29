Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.04.2019 20:46
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 20:47

Havalimanı’nda isimli kadının hakaret ettiği çalışanın işten çıkarıldığı iddialarına açıklama geldi

Çelebi Hava Servisi AŞ, Havalimanı'ndan 'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun hakaretlerine maruz kalan çalışanının şirketle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çelebi'den yapılan açıklamada, 24 Nisan'daki olaya istinaden, Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde söz konusu çalışanın 26 Nisan'da ifade vermek üzere Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne davet edildiği, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 234. madde çerçevesinde ifadesi alınarak, olaya adı karışan kişiden şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu işlem sırasında çalışana her türlü desteğin sağlandığı aktarılarak, "Şirketimiz ayrıca yolcular ile havalimanında çalışan kişilerin karşı karşıya kalmalarını önleyecek tedbirlerin daha geniş bir perspektif ile tüm havalimanı kullanıcılarını kapsayacak şekilde ele alınması gerektiği kanısındadır. Bu amaçla şirketimiz havalimanında görev yapan tüm paydaş şirketler ile iş birliği çabalarını harekete geçirmiştir. Adı geçen personelimizin bu olayla ilgili olarak şirketimizle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonlar hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamakta olup, şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul Havalimanı’nda Funda Esenç isimli kadının hakaret ettiği çalışanın işten çıkarıldığı iddialarına açıklama geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri